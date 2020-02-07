الكشف عن اتصالات سرية ومكثفة لعقد لقاء بين ابن سلمان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وجود “اتصالات سرية” لإجراء لقاء ثنائي يجمع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نقلا عن “مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى”، اليوم الخميس، أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية، من أجل عقد قمة في القاهرة”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

وأوضحت أنه “سيعقد خلال القمة اجتماع بين نتنياهو وولي العهد السعودي ابن سلمان”، منوهة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع “إسرائيل والسعودية منذ أشهر عدة، من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء”.

وقال أحد المصادر: “تجري في الأيام الأخيرة، اتصالات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية لتنفيذ قمة القاهرة التي ستعقد في الأسابيع المقبلة، تشارك فيها الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية، والإمارات، والسودان وسلطنة عُمان”.

ونوه الموقع، إلى أن آخر زيارة لولي العهد السعودي إلى مصر كانت في آذار/ مارس 2018 وتخلل الزيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في عدة محافظات بينها جنوب سيناء، وذلك “ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة”.

عربي21