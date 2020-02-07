(قصة سودانية ) تفوز بمسابقة دار (نشر) مصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فازت قصة قصيرة بعنوان (تفاصيل غير سارة) للكاتب والصحفى السودانى وليد كمال ضمن 25 عمل قصصي وقع عليها الأختيار من قبل دار (إضافة) المصرية للنشر و التوزيع عبر مسابقة لكتاب (إضافة للنشر المجمع) والذى تمت طباعته وطرحه ضمن منشورات الدار بالدورة (51) لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 والتى أسدل الستار على فعالياته بمشاركة (900) دار نشر مصرية وعربية وأجنبية.

وتحكى القصة ( تفاصيل غير سارة ) عن مشاهد اليوم الشتوى الأخير فى حياة بطل القصة (طفل مجهول الأبوين) وأفلح الكاتب من خلال السرد فى تسليط ضوء كثيف على كواليس عالم الأطفال المشردين وتفاصيل حياتهم اليومية فى شوارع المدن الخلفية ومحاولة سبرأغوار أسوء مأساة انسانية اجتماعية خلفتها سنوات حكم الإنقاذ فى السودان .

تجدر الإشارة إلى أن جملة الأعمال القصصية التى شاركت فى مسابقة دار( إضافة) للقصة القصيرة بلغت نحو (287) أتت من كل أنحاء العالم العربي ومن خارجه من باكستان ومن موريتانيا ومن أمريكا وفرنسا.