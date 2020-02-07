إثيوبيا تعلن تفاصيل مهمة بشأن مفاوضات “سد النهضة” وتحذر من “الأخبار المزيفة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت إثيوبيا، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، مما وصفته بانتشار “أخبار مزيفة” بشأن سد “النهضة” الإثيوبي.

وقال وزير المياه والطاقة والري، سيليشي بيكيلي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المفاوضات بشأن سد النهضة تجري على أساس مبدأ “منصف ومعقول” لكل الأطراف، ولن يضر بالمصالح الإثيوبية المستدامة للمياه.

وتابع “الأخبار المزيفة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن الاتفاق الذي تنوي أن توقعه إثيوبيا يضر بالمصالح الوطنية للبلاد، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن المفاوضين أجروا محادثات مثمرة، من خلال تضييق الفجوات الفنية الرئيسية، وبناء حالة من التوافق الذي تم التوصل إليها حتى الآن.

وأردف “حتى هذه اللحظة، لا تؤثر أي من تلك الأمور سلبا على مصلحة إثيوبيا”.

واستمر بقوله “بشكل عام، عندما نتحدث عن مياه النيل، فإننا نؤمن بمبدأ يسمح بالاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير. نتيجة لذلك، هناك شيء واحد يجب أن يدركه الشعب الإثيوبي وهو أن جميع الدول المشاطئة على النهر تحتاج إلى استخدام المياه بشكل منصف. هذا لا ينبغي أن يكون مصدرا للنزاع”.

وأشار إلى أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق ضرر كبير في بلدان المصب، والبلاد تعمل على طرق لضمان مصالحها واقتراح حلول للحد من هذه الأضرار الكبيرة لدول المصب.

وقال بيكيلي:

“إن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تتعامل مع 4 وثائق رئيسية، وقامت بشكل خاص بتسوية اختلافاتها الرئيسية حول القضايا الفنية، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي”.

وأشار وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي إلى أن هناك قضايا ثانوية تم تأجيلها لحلها، مضيفا “القضايا المتبقية ليست ذات أهمية لأن البلدان الثلاثة قطعت شوطا طويلا في هذا الصدد”.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط/فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.