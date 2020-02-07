تقرير يكشف عن مشكلات خطيرة تواجه أحدث حاملة طائرات أمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تقرير أمريكي عن مشكلات خطيرة تواجه أحدث حاملة طائرات أمريكية.

تتعلق المشكلات التي تواجه حاملة الطائرات “جيرالد فورد” بتعطل مصاعد الذخيرة ومحرك السفينة التي تعمل بالطاقة النووية. ولكن الأكثر خطورة أن حاملة الطائرات “جيرالد فورد” لا تستطيع أن تدافع عن النفس. وليس هذا فقط، بل لا تستطيع كشف التهديدات التي تستهدفها.

فقد جاء في تقرير للبنتاغون نشرت مقتطفات منه على موقع “تاسك اند بربوز” أن اختبار أنظمة الدفاع الذاتي لـ”جيرال فورد” كشف نقائص تشوب عمل أجهزة التشويش الإلكتروني والرادار والتواصل مع السفن الأخرى.

وأظهر الاختبار تدني فعالية نظام المراقبة الإلكترونية إلى درجة تطلب الأمر معها وقف الاختبار حتى حل المشكلات الأساسية، بينما لم يكتشف رادار “سباي 3” أحد التهديدات.

ولم يتم إكمال اختبار حماية “جيرالد فورد” من الغواصات بسبب نقص المعدات. وأكد المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية، ويليام كوتش، مع ذلك، أن الدفاع عن “جيرالد فورد” على ما يرام.