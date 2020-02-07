تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * وساطة “السيادي” تجمع البرهان وحمدوك * إعلان تعرفة وأوزان جديدة للخبز غداً * لجنة التفكيك تحل مجلس إدارات بنوك وإعفاء مديرين * توجيه بتحويل ملف طريق “نيالا – برام” لنيابة الفساد * المهدي يطالب بانتخاب الولاة ويهدد بالانسحاب * توقعات بجبهة هوائية باردة وانخفاض كبير في الحرارة الأسبوع المقبل آخر لحظة: * لجنة التمكين تطيح بـ(9) مدراء بنوك * مصادرة (28) قطعة لمنظمة لأشقاء البشير بكافوري Advertisements * بعد ضجة لقاء نتنياهو.. اجتماع بين البرهان وحمدوك *أخيراً.. حمدوك يتسلم ترشيحات الولاة * الرئيس الألماني يزور الخرطوم قريباً * القبض على مجموعة تنتحل صفة الجيش الدار: * البرهان وحمدوك: تعزيز العمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلاد * القاء القبض على أشخاص ينتحلون صفات عسكرية * ضبط سيدتان في محاولة تهريب ذهب بمطار الخرطوم * شكاوي من دهابة في مواجهة نافذين في كرتة الذهب * قرار بتعيين لقمان محمد أحمد مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون

* شروط من (المركزي) لتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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