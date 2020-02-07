واصفا عباس بـ”الفاشل”… كوشنر يناقش “صفقة القرن” مع أعضاء مجلس الأمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.

نيويورك – سبوتنيك. وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.

وقال ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “الاجتماع كان مثيرا للاهتمام”. ووفقا له، من المهم أن “يوافق الفلسطينيون بشكل أساسي على مناقشة هذا”.

وبدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت، إن “المناقشة كانت بناءة، نتطلع إلى حوار أكثر نشاطا”.