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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.
نيويورك – سبوتنيك. وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.
وقال ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “الاجتماع كان مثيرا للاهتمام”. ووفقا له، من المهم أن “يوافق الفلسطينيون بشكل أساسي على مناقشة هذا”.
وبدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت، إن “المناقشة كانت بناءة، نتطلع إلى حوار أكثر نشاطا”.
كانت هذه تفاصيل خبر واصفا عباس بـ”الفاشل”… كوشنر يناقش “صفقة القرن” مع أعضاء مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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