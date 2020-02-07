ندى القلعة: (هذا الشيء أكيد لن يحصل)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حظيت مجموعة من النصائح قدمتها الفنانة ندى القلعة عبر حسابها على فيسبوك، بتفاعل كبير من جمهورها الذي تبارى في تعليقات مدحها ووصفها بالفنانة الاستثنائية، وكتبت ندى: (لو مشيت كل

يوم باتجاه هدفك خطوة واحدة فقط.. لوصلت إلى هدفك في نهاية المطاف.. ولكن المشكلة في بعض الأشخاص أنهم واقفين مكانهم وفي انتظار حصول معجزة لتحقق لهم الهدف مباشرة بقفزة واحدة ..و هذا الشيء أكيد لن يحصل .. أنت

وحدك من تصنع و تحقق هدفك..تحلى بالصبر والإصرار والتفاؤل ثم انطلق نحو هدفك دون أي توقف.