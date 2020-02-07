شروط جديدة بشأن مشاركات الأجانب في الدوري السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني، عن 4 شروط جديدة، تتعلق بمشاركة اللاعبين الأجانب مع أنديتهم بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك فيما يتعلق بإجراءات إقامتهم بالسودان.وكان الاتحاد السوداني قد حل مشكلة إقامة اللاعبين الأجانب بالأندية السودانية، بمجهود من رئيس مجلس إدارته قبل نحو أكثر من سنة.

وجاء في شروط الاتحاد السوداني الجديدة

أولا اللاعبون الأجانب الذين انتهت صلاحية إقامتهم، حيث لا يحق لهم المشاركة مع أنديتهم المسجلين بها، وثانيا اللاعبون الأجانب الجدد الذين سجلوا إلكترونيا لأول مرة في السودان، حيث يتوجب عليهم مقابلة مسؤول نظام التسجيل الإلكتروني لتكملة إجراءاتهم، ولمخاطبة السلطات من أجل توفيق أوضاعهم.

ومنح الشرط الثالث، اللاعب الأجنبي صاحب الإقامة السارية، من ناديه السابق، أحقية المشاركة مع ناديه الجديد، إلى حين انتهاء فترة صلاحية تلك الإقامة.

أما شرط الاتحاد السوداني الرابع فقد حظر اللاعبين الأجانب غير الموفقين لأوضاع إقامتهم وبطاقات العمل الخاصة بمشاركتهم مع أنديتهم في مسابقات الاتحاد السوداني، محذرا الأندية المخالفة من تحمل تبعات إشراك أولئك اللاعبين.