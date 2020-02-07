الموانئ تستقبل شحنات من المشتقات البترولية وغاز الطبخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استقبل مربط”16″ بالميناء الجنوبي ناقلة غاز طبخ مساء أمس الأوّل تحمل على متنها”3862″ ألف طن من الغاز وبدأت عمليات التفريغ.

وقالت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الجمعة ” إنّ هناك”5″ بواخر من ناقلات مشتقات البترول قيد الانتظار بالغاطس حتى تكتمل إجراءاتها ومن ثم يبدأ التفريغ، منها ثلاث بواخر تحمل”100″ ألف طن جازولين والرابعة تحمل”38″ ألف طن من البنزين، أمّا الباخرة الخامسة حمولتها أيضًا من غاز الطبخ.

وأفادت الصحيفة أنّ ميناء الخير في أعلى جاهزيته لاستقبال هذه البواخر في أيّة لحظة.