الهلال يضرب الشرطة برباعية والأمل يكسب الأهلي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضمن مباريات الدوري الممتاز في مرحلته الثانية والتي شهدت ثلاث مباريات في الخرطوم وشندي وعطبرة.

في إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، وفي مباراة أُقيمت بدون جمهور بسبب إنفاذ عقوبة الاتحاد العام لكرة القدم، عاد الهلال لتحقيق الانتصارات في الممتاز بالمرحلة الثانية، حيث كسب الشرطة القضارف 4/1، تبادل في إحرازها كل من محمد موسى الضي هدفين ومثلهما لعبد الرؤوف، بينما أحرز الشرطة من ركلة جزاء، هذا وجاءت الأهداف على مدار الشوطين، بالنتيجة ارتفع الهلال برصيده الى (35) نقطة، وتجمّد الشرطة في (13) نقطة.

وفي مباراةٍ ثانية استضافها إستاد عطبرة، حَقّقَ الأمل العطبراوي الفوز على الأهلي العاصمي 1/0 ليرتفع برصيده إلى (34) نقطة، وتجمّد الأهلي الخرطوم في (19) نقطة.

وفي الثالثة، خسر الأهلي شندي المباراة التي جمعته بهلال الفاشر على ملعبه 0/1، ليرتفع هلال الفاشر برصيده إلى (23) نقطة مُتساوياً مع الأهلي شندي في النقاط.

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المريخ يفتح ملف الأهلي برباعية في شباك نجوم أبو سعد

بدأ المريخ، رحلة تحضيراته لمواجهة الأهلي شندي بملعب الأخير الأحد القادم لحساب الجولة (18) من بطولة الدوري الممتاز بأداء تجربة ودية عصر أمس أمام فريق نجوم أبو سعد بملعب المهندسين بأمدرمان.. وكسب الأحمر التجربة بأربعة أهداف مقابل واحد، حيث سجل للفريق كل من سفيان وأمير كمال وأحمد آدم (بيبو) والتش.. وأتاح المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة الفُرصة خلال اللقاء لمجموعة كبيرة من العناصر، سيما التي لم تشارك في مباراة هلال كادُقلي الأخيرة على غرار أحمد آدم ومحمد المصطفى والصيني إلى جانب من شاركوا في جزء من اللقاء وفي مقدمتهم أمير كمال وسفيان وكلاسيك.

وشهدت التجربة الودية خبراً سعيداً للطاقم الفني وذلك بظهور مهاجم الفريق سيف تيري بعد أن تمّ إطلاق سراحه ظهر أمس، حيث حرص اللاعب فور خروجه من خلف القضبان للتوجه إلى ملعب مباراة المريخ الودية ليؤدي تدريباً فردياً بالجري حول الملعب في بداية لبرنامج مكثف سيخضع له بإشراف المعد البدني لتجهيزه للمرحلة المقبلة.