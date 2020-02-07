حل مجالس إدارات بنوك سودانية بينها البنك المركزي

الجمعة 7 فبراير 2020

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، عددا من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، بينها البنك المركزي، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.



وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة صلاح مناع - في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مساء أمس /الخميس/ - عن استرداد ممتلكات منظمة "معارج للتنمية" و"مجمع النور"، والتي شملت عددا من الأراضي والمباني والسيارات، على أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.

وأوضح مناع أن اللجنة أصدرت قرارا بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة الحيوانية، مصرف البلد، المصرف السعودي، بنك الأسرة، مصرف الادخار.

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وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا بإعفاء مديري بنوك، العمال، البلد، الثروة الحيوانية ، النيلين، العقاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.

كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع، الوكالة الوطنية للتمويل، وشركات (شهامة، الاقطان، سودابست، الصمغ العربي)، والصندوق القومي للمعاشات، بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، وشركات: سودابست، الاقطان، الصمغ العربي.

وأصدرت اللجنة قرارا بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات، برئاسة والي الولاية، ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية.

وفيما يخص المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.