عاجل.. رئيس ألمانيا يزور السودان في غضون أسبوعين

الخميس 6 فبراير 2020

قال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أن السودان حريص على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة. وأكد حمدوك خلال لقائه اليوم (الخميس) بالخرطوم، وزير الاقتصاد الالماني، جيراد مولر، التزام الحكومة بتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في السودان. ومن جانبه كشف جيراد في تصريحات صحافية عقب اللقاء، عن زيارة الرئيس الالماني للسودان بعد اسبوعين. وقال إن وزارة التعاون الاقتصادي الالمانية، ستدعم نظيرتها السودانية، بمبلغ 80 مليون يورو، مشيرا لرغبة القطاع الخاص والشركات الألمانية الاستثمار في السودان. وكشف عن جلسة في البرلمان الالماني الاسبوع المقبل لمناقشة الإصلاحات القائمة والمسائل الدستورية في السودان. وقال إنه سيقترح على البرلمان عودة التعاون الاقتصادي والتنموي بالتركيز على الزراعة. وأضاف "رؤيتنا للسودان أن يكون سلة الغذاء التى تطعم كامل افريقيا ". ومن جهته قال وزير المالية، ابراهيم البدوي، أن المانيا ستساهم في مؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده في السويد لدعم الاقتصاد السوداني. وأكد حرص السودان على تطوير التعاون مع الوزارت المختصة في المانيا لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنى التحتية والطاقة والكهرباء والاستثمار. وأوضح ان الوزارة شرعت بوضع قانون النافذة الواحدة لتسهيل اجراءات الاستثمار.

