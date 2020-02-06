عاجل.. موجة برد تضرب أنحاء واسعة من السودان 

الخميس 6 فبراير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا (الجمعة) في عدد من ولايات البلاد. وقالت في نشرة صحافية اليوم الخميس، إن مناطق في الشمال وتتعمق الى وسط البلاد تتاثر بمرور جبهة هوائية باردة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وتوقعت وحدة الإنذار المبكر أن تصل درجة الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية إلى"5" درجات مئوية، ونوهت إلى أن درجة الحرارة الصغرى في الخرطوم يمكن أن تتفاوت ما بين "12- 14" درجة مئوية .

