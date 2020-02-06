اسعفت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وزارة المالية بشراء قمح لها بالعملة السودانية، بعد تخزين عدة شركات للقمح واحجامها من البيع إلا بمقابل (النقد الأجنبي) منها شركتي سيقا وسين، مما كان سيفاقم أزمة الخبز في البلاد.
وقال مصدر مخول من ( الفاخر) بأنهم قد وفروا أكثر من اثنى عشر مليون دولار للمالية بمقابل عملة محلية، بغرض تغطية كلفة مطاحن الشركات لتوفير الدقيق للمخابز.
مضيفاً: أن طريقة السداد من قبل المالية، هي نفس الطريقة التي كان يسدد بها البنك المركزي المقابل لشركات البترول والاتصالات، إذ كان يتم توفير الدولار من السوق السوداء مما يؤدي إلى ارتفاعه، في حين أن (الفاخر) تسدد من الذهب، وهذا ما أزعج بعض تجار العملة والمستفيدون ممن تضررت مصالحهم.
وكان وزير الطاقة والتعدين (عادل علي إبراهيم)، قد صرح في وقت سابق، أن شركة الفاخر، وفرت 10 مليون دولار لاستيراد شحنة غاز الطبخ، لعجز الحكومة عن دفع المبلغ لشُحنتين غاز وصلت الميناء كان سيكلف تأخير تفريغها ٢٠ ألف دولار يومياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الفاخر) تسعف المالية وتوفر لها أكثر من ١٢ مليون دولار لشراء القمح بعد إحجام ( سيقا وسين) عن البيع بالعملة المحلية. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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