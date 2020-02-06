(المركزي) يسمح بتصدير الذهب بغرض التصنيع

سمح بنك السودان المركزي، بتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة بموجب التعهد الصادر من شعبة مصدري الذهب التابعة لاتحاد الغرف التجارية بإعادته خلال شهر من تاريخ التصدير مع وضع شيك ضمان.

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وقرر اجتماع بوزارة المالية، اليوم “الخميس”، بحسب صحيفة مصادر ضم اتحادات منتجي ومصنعي الذهب والغرفة التجارية وقطاع التعدين، توجيه البنوك لتمويل قطاع التعدين والعمل على ملائمة القوانين المحلية والمركزية إلى جانب تأهيل وتطوير مصفاة السودان للذهب حتى تواكب المصافي العالمية، والعمل على إنشاء معمل قومي بمواصفات حديثة.

وقال أمين مال الغرفة التجارية ممثل تجار ومصدري الذهب، هيثم تبيدي، إن بنك السودان أعلن منشور جديد خاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر بغرض التصنيع والإعادة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)