التاريخ: 06-فبراير-2020
8 مشاهدة
استقبل قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفيسور كمال شداد ونائبه الأول اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن، وبحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الإدارة، السفير المصري في الخرطوم، الأستاذ حسام عيسى، في بادرة طيبة، وتأكيد على حسن العلائق الكروية، بين الاتحادين الكرويين، في السودان ومصر،
وأكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد بحسب صحيفة اليوم التالى،أن الاجتماع خلص في مجمله إلى العمل على تعزيز العلائق وأن لا تهزها مباراة في كرة القدم، مع التأكيد أن ماحدث يخص نادي الهلال الذي صدرت ضده قرارات بموجب تقارير المكلفين من الكاف وشكوى النادي الأهلي، يذكر أن النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد الهلال ونقل الكثير من الوقائع التي تعرض لها في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة مفاجئة لسفير مصر بالسودان لاتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.