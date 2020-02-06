زيارة مفاجئة لسفير مصر بالسودان لاتحاد الكرة

استقبل قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفيسور كمال شداد ونائبه الأول اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن، وبحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الإدارة، السفير المصري في الخرطوم، الأستاذ حسام عيسى، في بادرة طيبة، وتأكيد على حسن العلائق الكروية، بين الاتحادين الكرويين، في السودان ومصر،

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وأكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد بحسب صحيفة اليوم التالى،أن الاجتماع خلص في مجمله إلى العمل على تعزيز العلائق وأن لا تهزها مباراة في كرة القدم، مع التأكيد أن ماحدث يخص نادي الهلال الذي صدرت ضده قرارات بموجب تقارير المكلفين من الكاف وشكوى النادي الأهلي، يذكر أن النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد الهلال ونقل الكثير من الوقائع التي تعرض لها في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)