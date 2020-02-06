قرار جديد للانضباط بشأن قضية الكمال الكاملين

عقدت لجنة الانضباط اجتماعاً اليوم الخميس للتحقيق مع ممثلي نادي الكمال الكاملين سيف الدين الطيب، ومجدي، وقررت اللجنة بحسب صحيفة اليوم التالى إعلان قرارها يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من فبراير الحالي،

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وكانت لجنة الاستئنافات قد أعادت القضية إلى لجنة الانضباط حول الشكوى المرفوعة من طاقم تحكيم مباراة الكمال والوحدة دنقلا، والذي على إثره استبعد نادي الكمال من المنافسة بالمرحلة المشتركة في سباق التأهل للدوري الممتاز.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)