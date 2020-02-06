بمناسبة إطلاق سراحه نجوم المريخ يحتفون بتيري قبل المران

التاريخ: 06-فبراير-2020
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أحتفل نجوم المريخ بزميلهم سيف تيري الذي لم يهدر وقتاً بعد ساعات من الإفراج عنه بحسب صحيفة اليوم التالى وانضم للمران الذي أقيم عصر اليوم الخميس.
وكانت النيابة قد أفرجت عن اللاعب بعد حكم قضائي ألزمه بغرامة مالية (300) ألف جنيه قبل أن يتم حبسه مجدداً بعد ساعات من الإفراج عنه.
وسيكون تيري واحداً من خيارات الجهاز الفني في مباراة فريقه مساء الأحد المقبل أمام الأهلي شندي لحساب الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز في قسمه الثاني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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