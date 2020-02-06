لقمان أحمد مديراً لتلفزيون السودان

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : أخبار 33 مشاهدة أصدر مكتب رئيس الوزراء، بحسب صحيفة اليوم التالى قراراً بتعيين الصحفي ومراسل بي بي سي في واشنطن لقمان أحمد محمد مديراً لتلفزيون السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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