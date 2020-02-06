عاجل.. قرارات بحل مجالس إدارات العشرات من الشركات والبنوك

الخميس 6 فبراير 2020

أصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، قرارا باسترداد عقارات مشيدة واراض لمنظمة معارك للسلام والتنمية، ومجمع النور الاسلامي، تقدر ترليون جنيه سوداني، وتحويلها لوزارة الشؤون والاوقاف الدينية. وقال المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحافي اليوم (الخميس) كما تم استرداد عدد ١٢ عربة تابعة للمنظمة، وايلولتها لوزارتي المالية. واضاف ان اللجنة أصدرت قرارا بحل مجالس أدارات عدد من الشركات والمؤسسات والبنوك، على رأسها بنك السودان المركزي. كما أصدرت اللجنة قرارا باعفاء مدراء البنوك والمؤسسات. وقال ان اللجنة ستعين مفوض للمراجعة المالية لاجهزة الاعلام والصحف المحجوزة عليها بقانون تفكيك النظام، لتعاود الصدور خلال الأسبوع المقبل. واصدرت تكوين لجان فرعية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد في كل ولايات. ومن مهام اللجان التوصية بحل اي مؤسسات أو اجهزة تابعة للنظام المحلول، بما في ذلك في الأشخاص الدين حصلوا على وظائف بطرق غير ملتوية. واجاز مجلسا السيادة والوزراء في ديسمبر الماضي قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩.

