تعيين مديرا جديدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون

الخميس 6 فبراير 2020 كتب محمد أمين أصدر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم، قرارًا بتعيين السيد لقمان محمد أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وجاء القرار بناءً على توصية وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح. ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وعمل لقمان كبير مراسلي قناة بي بي سي بواشنطن.





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