حسم الجدل حول ملكية أسهم شركة (س) للغلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علمت مصادر، أنّه تَمّ حَسم الجدل حول ملكية نزاع الأسهم بشركة (س) للغلال أمس.
وتَمّ الاتفاق على أن تكون (65%) من الأسهم لبنك أمدرمان الوطني، بينما الـ(35%) للمُساهمين، مع بقاء الإدارة الحالية كما هي.
وبحسب صحيفة الصيحة، كان نزاعٌ قد نَشَبَ بين عددٍ من الأفراد حول أسهم الشركة، الأمر الذي أثّر في الشركة.
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