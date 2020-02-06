حسم الجدل حول ملكية أسهم شركة (س) للغلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علمت مصادر، أنّه تَمّ حَسم الجدل حول ملكية نزاع الأسهم بشركة (س) للغلال أمس.

وتَمّ الاتفاق على أن تكون (65%) من الأسهم لبنك أمدرمان الوطني، بينما الـ(35%) للمُساهمين، مع بقاء الإدارة الحالية كما هي.

وبحسب صحيفة الصيحة، كان نزاعٌ قد نَشَبَ بين عددٍ من الأفراد حول أسهم الشركة، الأمر الذي أثّر في الشركة.