ندرة في المنتجات الغذائية الاساسية بالأسواق

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الخليج 365 :
كشفت جولة (الصيحة) عن ارتفاع أسعار السلع الأساسيه وندرة بعض المنتجات الغذائية، حيث بلغ جوال السكر زنة ٥٠ كيلو ٢٥٥٠ج، وزنة ١٠كيلو ٥١٠ج، و٥ كيلو ٢٦٠ج. فيما بلغت جركانة زيت الفول سعة ٣٦رطلا ٢٠٠٠ج،والزيت الأبيض ٢٠٠٠ج، زيت البذرة ١٨٠٠ج السمسم ٣٧٠٠ج الأولين ١٧٠٠ج، أما الكرتونة من زيت صباح فبلغت١٤٥٠ ج.
شاي الغزالتين الكرتونة ١٨٠٠ج، وسعر الرطل ١٨٠ج، أما شاي الشروق ١٨٠٠ج.
الشعيرية والمكرونة سعر الكرتونة ٥٣٠ج والبسكويت ٢٤٠ ج. لبن البودرة(كابو)١١٥٠ج زنة٢٢٥٠جرام (ومياسم)١١٠٠زنة ٢٥٠٠ جرام وسعرالكيلو ٤٥٠ج.
الصلصة (الفراشة ) الكرتونة ٧٥٠ج (والبستان)٨٠٠ج.
صابون الغسيل زنة ١٢٠جرام الكرتونة ٢٢٠ج. زنة٢٢٠ جرام ١٤٠ج وزنة ١٤٠جرام ٢٥٠ج.
جردل الطحنية ١٥كيلو١٩٠٠ج، أما طحنيه سعد ٢٠٥٠ج، والوطنية ٢١٠٠ج والوابل ٢١٥٠ج.
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