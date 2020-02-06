الكشف عن سبب غياب (المدينة) عن مباراتي ظفار

الخليج 365 : تَحَصّل (الموقع) على الأسباب الرئيسة لعدم مشاركة لاعب الفريق بكري عبد القادر (المدينة) في المباراتين الماضيتين، حيث كشف المدير الفني لفريق الكرة ظفار عظيمة، النقاب عن الأسباب الخاصة بعدم مشاركة اللاعب، وذكر أنه سعيد بانضمامه للفريق، مشيراً إلى أنه يمثل قوة ضاربة لهجوم العماني ظفار، وشدد إلى أنهم في انتظار وصول بطاقته الدولية من القوة العراقي حتى يتم الدفع به في تشكيلة الفريق.

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