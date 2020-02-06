- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت مصادر لـ(التيار) عن شح بالمخزون الإستراتيجي من القمح بجميع مطاحن الغلال بالبلاد، وأرجعت المصادر شح القمح لنفاد المخزون الإستراتيجي. وأوضحت المصادر أن نسبة مطاحن سين تراجع إنتاجه لـ(45%)، فيما تراجعت نسبة إنتاج مطاحن سيقا لـ(60%). وقال مصدر إن شركة (ويتا) للغلال تعمل يوماً وتتوقف يوماًص ثانياً. وفي ذات السياق قال عضو مخابز ولاية الخرطوم عصام عكاشة، إن المهلة التي طلبتها الحكومة لدراسة أوضاع المخابز ستنتهي اليوم الخميس، وأضاف قائلاً بعد يوم غدٍ لكل حدث حديث. وكشف عكاشة خلال حديثة لـ(التيار) أمس عن خروج عدد من المخابز من الخدمة، وأرجع ذلك للمشاكل التي يمر بها قطاع المخابز.
كانت هذه تفاصيل خبر شح بالمخزون الإستراتيجي للدقيق وقرب موعد أنتهاء مهلة الحكومة لأصحاب المخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.