شح بالمخزون الإستراتيجي للدقيق وقرب موعد أنتهاء مهلة الحكومة لأصحاب المخابز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر لـ(التيار) عن شح بالمخزون الإستراتيجي من القمح بجميع مطاحن الغلال بالبلاد، وأرجعت المصادر شح القمح لنفاد المخزون الإستراتيجي. وأوضحت المصادر أن نسبة مطاحن سين تراجع إنتاجه لـ(45%)، فيما تراجعت نسبة إنتاج مطاحن سيقا لـ(60%). وقال مصدر إن شركة (ويتا) للغلال تعمل يوماً وتتوقف يوماًص ثانياً. وفي ذات السياق قال عضو مخابز ولاية الخرطوم عصام عكاشة، إن المهلة التي طلبتها الحكومة لدراسة أوضاع المخابز ستنتهي اليوم الخميس، وأضاف قائلاً بعد يوم غدٍ لكل حدث حديث. وكشف عكاشة خلال حديثة لـ(التيار) أمس عن خروج عدد من المخابز من الخدمة، وأرجع ذلك للمشاكل التي يمر بها قطاع المخابز.