خبير اقتصادي يحذِّرُ من مغبة الفشل في العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، خطوة الدولة بتحريك سعر الصرف من (45) جنيه لـ(49.6) جنيه للدولار، بأنها خطوة في التحصيل، وطالب الناير في حديثه لـ(التيار) أمس، الدولة بتحريك سعر الصرف ليصل لـ(55) جنيهاً مقابل الدولار، وقال إن هذا هو السعر الذي تمت بموجبه إجازة الموازنة، ودعا الدولة لتشجيع الدولة مصادر تدفقات النقد الأجنبي بالبلاد، واستفادة البلاد من إنتاج الذهب، وتشجيع تحويلات المغتربين، واسترداد الأموال التي تم التعدي عليها في عهد النظام البائد. ودعا الخبير الاقتصادي الدولة للمسارعة بإنشاء بورصة للذهب، ورأى الناير اجتماع المانحين قد لايؤتي أكله، وقال إن هناك شروطاً للمانحين قد لا تستطيع الدولة أن تفي بها، من بينها قضية رفع الدعم وغيرها. وحمل الناير الحكومة الانتقالية مسؤولية تذبذب سعر الصرف، بسبب ما وصفه ببطء في العمليات وإنفاذ القرارات .