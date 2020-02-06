إليكم تشكيلة الهلال الخرطوم أمام الشرطة القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حصل”باج نيوز” على التشكيلة التي سيدفع بها الجهاز الفني للهلال بقيادة الفاتح النقر في مباراة اليوم”الخميس” أمام الشرطة القضارف ضمن المرحلة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.
وتضم القائمة جمال سالم، عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، عبد الروؤف.
وسيقود خط الهجوم كلاً من محمد موسى، كريم العراقي.
ويملك الهلال الخرطوم في رصيده”32″ نقطة في المركز الثاني بالدوري الممتاز، فيما يجمع الشرطة القضارف”13″ نقطة.
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