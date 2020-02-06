التاريخ: 06-فبراير-2020
0 مشاهدة
حذرت الاختصاصية بمستشفى علاج الأورام بالخرطوم “الذرة”، نهلة جعفر، من خطورة تناول شية الجمر بافراط، لجهة أنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.
وتوقعت نهلة، في حديث ل صحيفةـ(مصادر)، أن تبلغ حالات الإصابة بالسرطان في الشرق الأوسط والسودان إلى ثلاثة أضعاف خلال العقدين المقبلين، وكشفت عن انعدام مسكنات الألم في مستشفيات البلاد.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية، لجهة أن تراكمها يتسبب في السرطان، وأشارت إلى ارتفاع الإصابة بالسرطان بالوراثة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اختصاصية : الافراط في “شية الجمر” يسبب السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.