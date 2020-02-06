اختصاصية : الافراط في “شية الجمر” يسبب السرطان

حذرت الاختصاصية بمستشفى علاج الأورام بالخرطوم “الذرة”، نهلة جعفر، من خطورة تناول شية الجمر بافراط، لجهة أنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.

وتوقعت نهلة، في حديث ل صحيفةـ(مصادر)، أن تبلغ حالات الإصابة بالسرطان في الشرق الأوسط والسودان إلى ثلاثة أضعاف خلال العقدين المقبلين، وكشفت عن انعدام مسكنات الألم في مستشفيات البلاد.

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وشددت على ضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية، لجهة أن تراكمها يتسبب في السرطان، وأشارت إلى ارتفاع الإصابة بالسرطان بالوراثة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)