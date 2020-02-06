الأرصاد : جبهة هوائية تضرب البلاد غداً

التاريخ: 06-فبراير-2020
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد يوم غدٍ “الجمعة”، بمرور جبهة هوائية باردة يمتد تأثيرها إلى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس، اليوم “الخميس”، إن الجبهة الهوائية ستمتد في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتتعمق إلى الأواسط وجنوب الأواسط، ويصاحب ذلك انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تأثر البلاد بالرياح الشمالية المثيرة للغبار والأتربة.
وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية إلى (5) درجات مئوية، ونوهت إلى أن درجة الحرارة الصغرى في الخرطوم يمكن أن تتفاوت ما بين (12- 14) درجة مئوية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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