(قصة سودانية ) تفوز بمسابقة دار (نشر) مصرية

فازت قصة قصيرة بعنوان (تفاصيل غير سارة) للكاتب والصحفى السودانى وليد كمال ضمن 25 وعشرون عمل قصصي وقع عليها الأختيار من قبل دار(اضافة) المصرية للنشرو التوزيع عبر مسابقة لكتاب (إضافة للنشر المجمع) والذى تمت طباعته وطرحه ضمن منشورات الدار بالدورة (51) لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 والتى اسدل الستار على فعالياته بمشاركة (900) دار نشر مصرية وعربية وأجنبية.

وتحكى القصة ( تفاصيل غير سارة ) عن مشاهد اليوم الشتوى الاخيرفى حياة بطل القصة (طفل مجهول الابوين) وأفلح الكاتب من خلال السرد فى تسليط ضوء كثيف على كواليس عالم أطفال المشردين وتفاصيل حياتهم اليومية فى شوارع المدن الخلفية ومحاولة سبرأغوار أسوء مأساة انسانية اجتماعية خلفتها سنوات حكم الانقاذ فى السودان .

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تجدر الاشارة الى أن جملة الأعمال القصصية التى شاركت فى مسابقة دار( اضافة) للقصة القصيرة بلغت نحو (287) أتت من كل انحاء العالم العربي ومن وخارجه من باكستان ومن موريتانيا ومن أمريكا وفرنسا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)