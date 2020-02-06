بنك الطعام يوقف حقيبة الدرن والوجبة المدرسية

التاريخ: 06-فبراير-2020
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وقفت منظمة بنك الطعام، تقديم الحقيبة الغذائية لـ(5) آلاف مريض بالدرن؛ كانت تصرف لهم شهرياً، و(40) ألف وجبة مدرسية على مستوى السودان، من بينها (25) ألف وجبة بولاية الخرطوم.
وكشف مصدر نافذ ببنك الطعام ل صحيفة (مصادر) عن الدفع خلال الأسبوع المقبل، باستئناف لمفوضية العون الإنساني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والعمل، بغية فك تجميد أموال البنك؛ الذي فقد أربعة مشروعات كبيرة ممولة من مؤسسات مصرفية ضخمة.
وقطع المصدر، أن علاقة القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه انتهت بالبنك منذ العام 2018م، وأنه لايعدو سوى عضو شرفي في مجلس الأمناء، نافياً أي علاقة تربط بنك الطعام بالحز
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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