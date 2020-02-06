اتحاد الخرطوم يبحث التدخلات في شؤون الأندية

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : رياضة 1 مشاهدة يبحث الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم، مساء اليوم “الخميس”،بحسب صحيفة مصادر تداعيات تدخل المفوضية الولائية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة في شؤون الأندية. Advertisements وشكت أندية الخرطوم خلال الأيام الماضية مما سمتها التدخلات غير المزعجة من المفوضية والمجلس الأعلى للشباب والرياضية، الشيء الذي أدى إلى تأزم الموقف بين الأطراف كافة. الخرطوم 0 أخبار الخليج 365)

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