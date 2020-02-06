عابد سيد أحمد يكتب: حزمة رسائل

* إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني د. البدوي: من يطمئنا عن اكتمال الترتيبات للمؤتمر الاقتصادي الهام الوشيك الذي يحتاج لإعداد بحجم تعويلنا على أن يخرج لنا بروشتة ناجعة توقف تكرار الأزمات وتكبح جماح الأسواق وتعيد الأمل في الإصلاح الاقتصادي.

* إلى الشاعر والقاص والإعلامي المعتق أستاذنا عبد القادر الكتيابي: وأنت تعود للبلاد من المهاجر بعد طول غياب.. تعود مملوء بالحماس على العطاء المسنود بالخبرات والقدرات، تعود وتجد نفسك مكلفاً بإدارة صندوق لرعاية المبدعين يفتقد نفسه للرعاية من الدولة ليقوى على رعاية المبدعين.. أعانك الله ويبقى مكانك شاغراً في كثير من المواقع الثقافية العليا التي أنت أهل لها وأجدر.

* إلى مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أود أن أشد على يد القائمين على أمر مهرجانك السنوي للمسرح الذي تلتئم فعليات عروضه هذه الأيام بالمسرح القومي.. فالمهرجان يحمد له أنه ظل مستمراً طوال السنوات الماضية وفي ظل كل الظروف بلا توقف.

* إلى روح الصحفي الراحل الزميل زكريا حامد في يوم تأبينه بمدينة الصحفيين بالوادي الأخضر بالخرطوم: لقد رحلت عنا بجسدك أيها الرجل النبيل وبقيت روحك الحلوة بيننا.. جعل الله الجنة مثواك وليت المجتهد المثابر الأستاذ ماجد السر، مدير عام هيئة الخرطوم للطباعة والثقافة.. الهيئة النشطة يحول (حاجة غريبة) إلى إصدارة تزين مكتباتنا .

* إلى الأرباب صلاح إدريس رجل الأعمال والشاعر والملحن والرياضي والكاتب الصحفي، لم تجمعني بك دروب الحياة، ولكني عرفتك من متابعاتي لنشاطاتك بأنك مِن مَن نفتقدهم عندما يغيبون فأنت من الذين يحدثون الحراك في الساحة في مختلف الأصعدة والعارفين بكيفية تشكيل الحضور.. رد الله غربتك.

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صحيفة أخر لحظة