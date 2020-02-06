مواجهات من العيار الثقيل في أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة “ربع نهائي” بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء اليوم “الأربعاء”، في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وجاءت القرعة على النحو التالي :

الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي

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الزمالك المصري – الترجي التونسي

الرجاء المغربي – مازيمبي الكنغولي

الوداد المغربي – النجم الساحلي التونسي

وتجرى مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.