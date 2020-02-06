(الداخليات) تشعل الأزمة بين صندق الطلاب وجامعة الخرطوم

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : أخبار 67 مشاهدة تلوح في الأفق نذر أزمة وشيكة بين إدارة جامعة الخرطوم والصندوق القومي لرعاية الطلاب، على خلفية بروز مطالبات باستعادة الداخليات المملوكة للجامعة من الصندوق. وعلمت صحيفة (مصادر)، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاطبت إدارة الجامعة مستفسرة عن قدرتها على إدارة الداخليات التي تأوي (16) ألف طالب وطالبة. Advertisements وقال مصدر مسؤول، فضل حجب اسمه، إن إدارة الصندوق بولاية الخرطوم رهنت تسليم الداخليات للجامعة بقرار رسمي من جهات الاختصاص. وأقر المسؤول، بصعوبة إدارة أمر الداخليات حال إيلولتها لإدارة جامعة الخرطوم، نظراً لتكلفتها العالية من تراحيل ووجبات وخدمات مياه وكهرباء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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