صحفيو (السوداني) يضربون عن الطعام

قرر العاملون بـ(السوداني)، الدخول في اعتصام أمام مقر الصحيفة، والإضراب عن الطعام، اعتباراً من الخميس المقبل، واستئناف صدور الصحيفة إلكترونياً يوم الأحد المقبل.

وسلم صحفيو (السوداني)، مذكرة لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وممثل الأمم المتحدة بالخرطوم، تتضمن مطالبهم المتمثلة في إعادة الصحيفة إلى الصدور.

وقال العاملون بالصحيفة، بحسب مصادر إن الاعتصام سيستمر لثلاثة أيام ينتهي يوم السبت، ومن ثم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، لجهة عدم التزام لجنة تفكيك التمكين بحقوقهم “رواتبهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)