إرسال عينات تربة تسببت في أمراض خطيرة للفحص خارج السودان

التاريخ: 06-فبراير-2020
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أضطر المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم، إلى إرسال عينات من تربة آبار، تسببت في إصابة عاملين بأمراض مجهولة بضاحية أبوسعد في أم درمان، إلى خارج السودان لفحصها.
ويتقصى المجلس في قضية حفر آبار بضاحية أبوسعد مربع (73)، لجهة تعرض عمال لأمراض خطيرة، مع حدوث وفيات وإصابات جرائها.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. البشرى حامد، في وقت سابق، عن فحص عينات من التربة مثار الشكوى عبر معمل داخل السودان، ورجح وجود تفاعلات غازية أدت إلى ظهور حالات مرضية وسط العمال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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