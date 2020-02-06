القبض على أفراد ينتحلون صفات عسكرية ويمارسون التجنيد

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد د. عامر محمد الحسن، اليوم “الخميس”، عن القبض على أفراد يمارسون نشاط أمني، وبمستندات ووسائل حركة وشعارات عسكرية مزورة.

وقال العميد عامر، إن الأفراد الذين ألقت القبض عليهم الاستخبارات العسكرية وعددهم عشرة، منهم ثلاثة مدنيين؛ بمسمى التجمع للعائدين من أجل السلام، ويحملون بطاقات عسكرية غير قانونية تحت عنوان تبعية لرئاسة الأركان المشتركة صنعت بالسوق العربي، ويستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها.

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وأوضح الناطق الرسمي، بحسب صحيفة مصادر أن المجموعة الثانية المُسماة بالحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار عددهم أربعة أفراد، ويتحركون بعربة بوكس مطبوع عليها ملصق يشير لمسمى إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال – جهاز الأمن والمخابرات الأمن الإيجابي، ويمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين، واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي.

وأشار العميد عامر، إلى تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين حتى يكونوا عظة لكل من تسول له نفسه استغلال التحولات السياسية والأمنية التي تمرَّ بها البلاد، ودعا جميع أفراد الشعب لعدم الانجرار لمثل هذه التصرفات الطائشة وغير القانونية والتبليغ عن كل الظواهر السالبة المماثلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)