قتلى وجرحى من عناصر الشرطة في عملية لمكافحة التهريب

التاريخ: 06-فبراير-2020
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لقي عناصر من مكافحة التهريب كسلا مصرعهم وجرح آخرين خلال إحباط محاولة تهريب وقود وذرة وألواح خشب ومواد غذائية، بعد الرصد والمتابعة في الساعة الثانية صباحاً بضبط تانكر وقود مدعوم سعة عشرة آلاف جالون بمحلية غرب كسلا منطقة (درة شاي) الذي يعمل على تفريغ الوقود في جركانات محملة على عربات بكاسي.
وتمكنت القوات من ضبط (4) شاحنات تحتوي على (1575) جوال ذُرة بمنطقة (مديسيس) جنوبي كسلا، وضبط لوري يحمل (10) أطنان خام حديد وألمونيوم، وعربة بوكس تحمل (100) لوح خشب و(27) برميلاً من الوقود و(100) كرتونة لبن بدرة، وترحم مدير إدارة مكافحة التهريب كسلا العقيد صالح إدريس على أرواح شهداء مكافحة التهريب كسلا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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