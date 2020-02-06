التاريخ: 06-فبراير-2020
177 مشاهدة
تعرض مستشفى النو إلى أعمال تخريب وتكسير إثر وفاة مواطنة، وكشفت إدارة المستشفى عن وفاة مريضة أثناء إجراء عملية إزالة زائدة طارئة، الأمر الذي أدى إلى تفاعل أسرة المريضة، وقاموا بتكسير الأبواب والشبابيك وغرفة العمليات، بجانب العديد من المعدات والأثاثات والوحدة الهندسية والطوارئ وأجهزة الأزمة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكدت أن الطوارئ الآن غير مؤهلة لاستقبال أي مريض، وناشدت بدعم المستشفى لسير العمل بها، وقالت مدير عام المستشفى د. زلال محمد حسن، في تعميم تم سرقة عدد من السماعات وموازين الضغط و(كسر خزانة عقار البسيدين) مادة مخدرة، لا تعطى إلا بوصفة طبية، مسكنة للألم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحطيم طوارئ مستشفى بسبب وفاة مريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.