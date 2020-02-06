تحطيم طوارئ مستشفى بسبب وفاة مريضة

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تعرض مستشفى النو إلى أعمال تخريب وتكسير إثر وفاة مواطنة، وكشفت إدارة المستشفى عن وفاة مريضة أثناء إجراء عملية إزالة زائدة طارئة، الأمر الذي أدى إلى تفاعل أسرة المريضة، وقاموا بتكسير الأبواب والشبابيك وغرفة العمليات، بجانب العديد من المعدات والأثاثات والوحدة الهندسية والطوارئ وأجهزة الأزمة.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكدت أن الطوارئ الآن غير مؤهلة لاستقبال أي مريض، وناشدت بدعم المستشفى لسير العمل بها، وقالت مدير عام المستشفى د. زلال محمد حسن، في تعميم تم سرقة عدد من السماعات وموازين الضغط و(كسر خزانة عقار البسيدين) مادة مخدرة، لا تعطى إلا بوصفة طبية، مسكنة للألم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)