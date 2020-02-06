الخميس 6 فبراير 2020 كتب محمد أمين عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم، اجتماعًا مع رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس البروفيسور صديق تاور، وعائشة موسى. وتناول اللقاء القضايا السياسية الراهنة وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد عبر تنفيذ ما تم التوافق عليه من مطلوبات الفترة الإنتقالية وإنزال شعارات الثورة الي أرض الواقع.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البرهان يلتقي حمدوك ويتفقان على تنفيذ مطلوبات الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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