تقرير يكشف كيف نقل السلطان قابوس عُمان من العصور الوسطى إلى الإطلالة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا هاما عن سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، مشددة على أنه استطاع خلال فترة حكمه أن ينقل السلطنة من القرون الوسطى إلى الإطلالة العالمية المبهرة بفضل السياسات التي أسهمت في دفع عجلة التحديث وخلق النفوذ السياسي الواسع.

وقالت في تقرير مطول نشرته اليوم إن السلطنة في ظل حكم السلطان قابوس تجنبت ناطحات السحاب والإسراف غير المبرر.

وأكدت على أن مسقط والمدن الأخرى ظلت محتفظة بطابعها التراثي الراقي وبنيتها المعمارية التاريخية التى ميزتها عن باقي عواصم الخليج الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطنة ركزت على الأولويات الثقافية في المنطقة ومن بينها دار أوبرا عالمية المستوى وأوركسترا سيمفونية تعكس تقدير السلطان قابوس للموسيقى واهتمامه بالفن والتراث الموسيقي العالمي.

وقالت الإندبندنت إن السلطنة قدمت في عهد السلطان قابوس أيضًا أدوارًا مهمة أخرى وعززت من دورها الدبلوماسي عبر القنوات الرسمية بين الكثير من الفرقاء في المنطقة والعالم أجمع الأمر الذي جعل منه زعيمًا فريدًا استطاع أن يخلق لبلاده دور الوسيط المحايد في وقت الأزمات.