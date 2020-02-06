الطبل في الرياض والرقص بأبوظبي.. فرحة عارمة في الإمارات والسعودية بعد براءة ترامب

الخليج 365:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية والامارات فرحة عارمة بعد براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ووصف عملية المساءلة بأنها “حملة… قامت على سلسلة من الأكاذيب”.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان “اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا”.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية، وهي “عرقلة تحقيق الكونغرس”، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وكان حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أول من بشر ببراءة ترامب في تغريدة كتبها مطلع الشهر الحالي على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”.

وفي تغريدة ثانية علق المزروعي على براءة ترامب قائلاً :” مبروك للامة الاسلامية والعربية والامريكية بعد الرجوع للفار السيد ترامب غير مذنب “.

ولم يقف الحد عند المزروعي بل وصل إلى أمجد طه وهو مرتزق أحوازي يطبل للسعودية فأطل قائلاً :” الف الف مبروك.. ابو ايفانكا السيد الرئيس ترامب براءة… الكونغرس يبرئ ترمب..وبهذا خسر الديمقراطيين رهانهم على عزله وراحت افلوس قطر و اوهام تركيا وأحلام إيران في أنهاء حقبة ترمب “.

وأضاف :” ذكاء ترامب وضع بيد الديمقراطيين ورقة انتخابية اعتقدوا انها مكسب و طلعت مقلب “.