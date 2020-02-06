الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا شرق الفرات ويجبره على العودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعترضت وحدة من الجيش السوري رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة شرق الفرات بعد أن حاول الدخول إلى إحدى قرى منطقة تل تمر في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

أفادت “الوطن” أن “وحدة من الجيش العربي السوري تعترض رتلاً عسكرياً تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، حاول الدخول إلى قرية “تل شاميران” بريف تل تمر الغربي وترغمه على العودة”.

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