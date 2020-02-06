إصابة 79 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 79 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، النار على فلسطينيين بعد تعرض قوات من الشرطة لإطلاق نار ببلدة القدس القديمة.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فقد “وقع هجوم إرهابي على أفراد الشرطة المتمركزين بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة في مدينة أورشليم القدس، وأُطلقت نيران نحوهم، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد شرطة الحدود، فتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات طفيفة”.

وتابعت، “أفراد الشرطة الآخرون قاموا برد فعل سريع مرافق بإطلاق النار، ونجحوا بتحييد المخرب”.