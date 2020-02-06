عاجل.. البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإريتيري

الخميس 6 فبراير 2020 كتب محمد أمين تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم ( الخميس) رسالة خطية من الرئيس الاريتري، اسياسي افورقي، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة. وأكد البرهان حرص السودان علي تطوير علاقاته مع ارتريا في كافة المجالات، ودعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي مع كل دول المنطقة، بما تملكه تلك الدول من إمكانيات للتكامل بينهما. والتقى البرهان بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وزير الخارجية الاريتري، عثمان صالح، والمستشار يماني قبراب.





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