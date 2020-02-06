عاجل.. الجيش يلقى القبض على أفراد ينتحلون صفة قوات نظامية  

الخميس 6 فبراير 2020 كتب محمد أمين ألقت الاستخبارات العسكرية على افراد ينتحلون مسمى الحركة الشعبية شمال، جناح مالك عقار، يمارسون نشاط أمنى وبمستندات وشعارات عسكرية مزورة .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد ركن، عامر محمد الحسن، ان المجموعة تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تتبع لرئاسة الأركان المشتركة. Advertisements واضاف في بيان ان المجموعة الثانية وعددها أربعة أفراد يتحركون بمركبة مطبوع عليها ملصق يشير لمسمي إدارة استخبارات الحركة الشعبية، ويمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين. وأوضح أن الجهات المختصة حرزت المعروضات وسلمت المقبوض عليهم للشرطة وفتح ضدهم بلاغات التزوير وانتحال شخصية الموظف العام.

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