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إغلاق طوارئ مستشفى النو بعد اعتداء من ذوي متوف

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التاريخ: 06-فبراير-2020

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إغلاق طوارئ مستشفى النو بعد اعتداء من ذوي متوف

كشفت مدير عام مستشفى النو د. الزلال محمد حسن، عن توقف العمل بطوارئ المستشفى، وقالت أنها غير مؤهلة الآن لاستقبال أي مريض بعد التعدي على المستشفى من قبل ذوي مريض توفى أثناء إجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية.

 

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ونوهت إلى تشكيك ذوي المريض في أسباب الوفاة، وقالت “على المواطن إذا شكك في ذلك تحريك إجراءات قانونية”. واستنكرت انفعال ذوي المريض ووصفته بالغريب. وناشدت بدعم المستشفى لسير العمل.

 

 

وقالت د. الزلال بحسب صحيفة الصيحة، إن التعدي على المستشفى شمل تكسير الأبواب والشبابيك وغرفة العمليات وكثير من المعدات والأثاثات والوحدة الهندسية والطوارئ وأجهزة الأزمة، فضلاً عن سرقة عدد من السماعات وموازين الضغط وكسر خزانة عقار البسيدين “مادة مخدرة لا تعطى إلا بوصفة طبية مسكنة للألم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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