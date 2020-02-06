الشعبية عقار تستقبل الآلية المشتركة لوقف العدائيات

التاريخ: 06-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة استقبلت جماهير الحركة الشعبية جناح مالك عقار بولاية النيل الأزرق وفد الآلية المشتركة لمراقبة وقف العدائيات وفتح المسارات الإنسانية بميدان المولد وسط الدمازين بمشاركة قيادات الحركة الشعبية بالداخل. Advertisements وعبرت جماهير الحركة الشعبية بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن ترحابها بزيارة الوفد وبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية جناح مالك عقار وطالب المواطنين، بضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق من أجل تحقيق السلام بكافة ربوع الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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