وزارة الطاقة تؤكد معالجة خط هجليج للنفط في أسرع وقت

وزارة الطاقة والتعدين

قالت وزارة الطاقة والتعدين انها تبذل جهود جبارة ومتسارعه لمعالجة عطب خط هجليج في أسرع وقت ممكن. ويشرف وكيل الوزارة د حامد سليمان حامد على أعمال الصيانه التي تجري في مكان العطب الذي يقع بين محطة الضخ (٢) و(٣) بمنطقة ام سيالة بولاية شمال كردفان. ووصف الوكيل عمليات الصيانة التي تجري للخط الناقل للخام المنساب من منطقه هجليج، بأنها ملحمة وطنيه يشارك فيها عدد كبير من المهندسين والفنيين. وأكد حامد توفر كل المعدات والآليات والأدوات اللازمة للعمل. واشار الى ان الشركات تقدم خدماتها من مصفاة الأبيض وشركة سودابت وشركه خطوط الانابيب وشركة بترونراجي وشركة داينمك.



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